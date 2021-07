La Disney e gli esercenti cinematografici hanno di che essere contenti: i Marvel Studios sono tornati, e con loro sono tornati anche i grandi incassi,ha infatti dominato il box-office negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Ma non solo. Nel comunicare i dati del weekend, che segnano un nuovo record “pandemico”, la Disney ha voluto aggiungere anche gli incassi raccolti su Disney+, dove il cinecomic è stato lanciato in contemporanea con accesso VIP. È la primissima volta che la major comunica un dato così importante: solitamente parla di milioni di spettatori, non di ricavi.

Nel caso di Black Widow, si tratta di una mossa strategica: da un lato l’obiettivo è far capire che l’uscita in contemporanea non danneggia gli incassi cinematografici, dall’altro dimostrare che lo streaming è una risorsa sempre più importante. I dati in questione sono i seguenti: il cinecomic ha incassato 80 milioni di dollari tra venerdì e domenica al box-office americano, e altri 78 milioni in 46 territori internazionali (per un totale di 158 milioni in tutto il mondo). Su Disney+, a livello globale, ha incassato “più di 60 milioni di dollari”: il prezzo medio del film è di 30 dollari, e nel comunicare i dati la Disney ha sottolineato che la maggior parte delle transazioni è avvenuta negli Stati Uniti.

L’incasso globale del weekend è quindi di circa 215 milioni di dollari. Interessante notare che se dai cinema porterà a casa circa la metà degli incassi (dovendone lasciare una parte agli esercenti), dall’altra l’incasso da Disney+ non andrà diviso con nessuno.

Non ci sono però solo buone notizie. Intanto sabato la pellicola di Cate Shortland ha registrato una brusca frenata al box-office americano, il che potrebbe voler dire gambe più corte del solito a lungo termine. Inoltre il dato sulle vendite digitali non convince sulla possibilità che la disponibilità in day-and-date sia effettivamente dannosa al box-office cinematografico e, anzi, lascia pensare che se il film fosse uscito in esclusiva in sala i dati al botteghino sarebbero stati più alti. Infine, in un territorio chiave come la Cina il film non ha ancora una data di uscita, ma grazie al lancio su Disney+ è già disponibile in tuto il mondo in 4K sui siti pirata, cosa che potrebbe danneggiare non poco gli incassi internazionali, soprattutto in oriente.

“La grande performance al botteghino di Black Widow questo weekend conferma la validità della nostra strategia flessibile di distribuzione, rendendo i blockbuster disponibili al cinema per l’esperienza cinematografica definitiva, e fornendo un’alternativa ai consumatori che preferiscono restare a casa a guardarl+ su Disney+”.

Tornando alla classifica americana, Fast & Furious 9 si piazza al secondo posto con 10.8 milioni di dollari e 141 milioni complessivi, che diventano 541.8 milioni di dollari in tutto il mondo.

Terzo posto per Boss Baby: Family Business, con 8.7 milioni di dollari e un totale di 34.7 milioni di dollari, e quarto per La notte del giudizio per sempre, con 6.7 milioni di dollari e un totale di 27.4 milioni di dollari.

Chiude la top-five A Quiet Place 2, con 3 milioni di dollari e un totale sopra i 150 milioni di dollari.

Da notare come per la prima volta dall’inizio del Covid il box-office del weekend abbia superato i 100 milioni di dollari. Un risultato che speriamo infonda speranza.

INCASSI USA 9/11 GIUGNO 2021

BLACK WIDOW – $80,000,000 / $80,000,000 FAST & FURIOUS 9 – $10,880,000 / $141,325,725 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS – $8,700,000 / $34,746,510 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – $6,710,000 / $27,444,915 A QUIET PLACE 2 – $3,005,705 / $150,700,000 CRUDELIA – $2,200,000 / $80,766,665 THE HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD – $1,605,000 / $35,014,847 PETER RABBIT 2 – $1,250,000 / $37,700,004 IN THE HEIGHTS – $630,000 / $28,318,000 ZOLA – $620,000 / $3,531,563

Fonte: BOM