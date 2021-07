Come negli Stati Uniti, anche in Italia l’uscita diha portato una ventata di aria fresca al box-office, dando segnali di speranza per una ripartenza dell’industria nel corso dei prossimi mesi. Complessivamente, nel corso del weekend, sono stati incassati ben 2.1 milioni di euro con 306 mila biglietti staccati: è la prima volta dalle riaperture che si assiste a numeri quasi “normali” come questi. Va ovviamente ricordato che domenica sera, a causa degli finale degli europei, gli incassi sono crollati, con soli 223 mila euro raccolti.

Il cinecomic dei Marvel Studios tra giovedì e domenica ha incassato 1.4 milioni di euro, salendo a ben due milioni di euro in cinque giorni: tra oggi e domani diventerà ufficialmente il maggiore incasso del 2021. Siamo ovviamente molto lontani dai numeri dell’ultimo film Marvel: uscito esattamente due anni fa, Spider-Man: Far From Home incassò oltre 11 milioni in cinque giorni. La differenza tra i due film è quasi azzerata negli Stati Uniti, ma il mercato italiano come sappiamo sta faticando di più, per vari motivi. La Disney non ha diffuso dati relativi all’Italia per quanto riguarda gli incassi su Disney+: sappiamo solo che in tutto il mondo il film ha raccolto 60 milioni di dollari nel corso del weekend, la maggior parte dei quali negli USA. Va ricordato che la disponibilità immediata in digitale facilita le cose in un paese propenso alla pirateria come il nostro.

Seconda posizione nel weekend per La notte del giudizio per sempre, che incassa 194 mila euro, decisamente distante da Black Widow. Il film precedente, La prima notte del giudizio, ne incassò 546 mila a luglio del 2018.

Chiude il podio A quiet place 2, con altri 63 mila euro e un totale di 764 mila euro. Quarto posto per Peter Rabbit 2, che incassa 57 mila euro e sale a 240 mila euro complessivi. Chiude la top-five The Book of Vision, che debutta con 51 mila euro in quattro giorni.

Sesto posto per Godzilla vs Kong, che raccoglie solo 46 mila euro in quattro giorni: il blockbuster è uscito in sordina perché disponibile in digitale già da alcuni mesi. Settimo posto per Io sono nessuno, con 42 mila euro e un totale di 201 mila euro, mentre all’ottavo posto troviamo ancora Crudelia con 27 mila euro e 2.2 milioni complessivi.

Nona posizione per Una donna promettente, con 26 mila euro e 273 mila euro complessivi, mentre chiude la top-ten The Conjuring: per ordine del diavolo, con 26 mila euro. Nel corso del weekend ha superato i 2 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA 8-11 luglio 2021

BLACK WIDOW – € 1.405.947 / € 2.015.103 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 194.815 / € 194.815 A QUIET PLACE 2 – € 63.981 / € 764.206 PETER RABBIT 2 – € 57.527 / € 240.278 THE BOOK OF VISION – € 51.752 / € 51.752 GODZILLA VS KONG – € 46.287 / € 46.287 IO SONO NESSUNO – € 42.846 / € 201.420 CRUDELIA – € 27.162 / € 2.201.363 UNA DONNA PROMETTENTE – € 26.749 / € 273.374 THE CONJURING PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 25.928 / € 2.030.916

Fonte: Cinetel