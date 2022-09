Blade: ecco le date di inizio e fine riprese del nuovo film dei Marvel Studios

Sembra proprio che dopo una lunga pre-produzione non ci siano ulteriori slittamenti all’orizzonte per le riprese di Blade, il cinecomic Marvel con Mahershala Ali.

Il sito di monitoraggio delle produzioni KFTV ha infatti inserito Blade tra i prossimi film ad entrare in produzione ad Atlanta, in Georgia, scelta come teatro di posa alla stregua di tante altre pellicole Marvel. Il cinecomic sarà girato a partire dal 5 ottobre 2022 – tra un mese esatto – fino al 28 gennaio 2023.

Bassam Tariq (Mogul Mowgli) dirigerà il film e lo porterà al cinema il 3 novembre 2023.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. Nel cast anche Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old) ed è possibile che anche Kit Harington faccia un’apparizione dopo quanto accaduto nella scena dei titoli di coda di Eternals.

