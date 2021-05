Partirà più tardi del previsto la lavorazione di, il cinecomic Marvel conannunciato al Comic-Con di San Diego 2019.

La notizia è presente nell’ultimo articolo dell’Hollywood Reporter incentrato sul nuovo film di Superman in cui viene sottolineato la produzione di Blade, inizialmente prevista per settembre, partirà invece a luglio 2022. È ancora in corso la ricerca di un regista e il dato curioso è che i Marvel Studios avrebbero iniziato a posare gli occhi sugli stessi registi presi in considerazione dalla Warner Bros. Pictures per il nuovo Superman.

Se le riprese dovessero effettivamente partire a luglio, il film potrebbe occupare la data d’uscita di un film Marvel senza titolo fissata al 3 novembre 2023.

Ecco una ricapitolazione di tuto il calendario Marvel:

Black Widow : 9 luglio 2021

: 9 luglio 2021 Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli : 3 settembre 2021

: 3 settembre 2021 Gli Eterni : 5 novembre 2021

: 5 novembre 2021 Spider-Man: No Way Home : 17 dicembre 2021

: 17 dicembre 2021 Doctor Strange nel Multiverso della pazzia : 25 marzo 2022

: 25 marzo 2022 Thor: Love and Thunder : 6 maggio 2022

: 6 maggio 2022 Black Panther: Wakanda Forever : 8 luglio 2022

: 8 luglio 2022 The Marvels (Captain Marvel 2): 11 novembre 2022

(Captain Marvel 2): 11 novembre 2022 Ant-Man and the Wasp: Quantumania : 17 febbraio 2023

: 17 febbraio 2023 Guardiani della Galassia Vol. 3: 5 maggio 2023

Qualche mese fa Blade è stato affidato alla sceneggiatrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffor. Blade vedrà Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film vietati ai minori. L’attore protagonista aveva già avuto modo di sottolineare il suo fascino per una storia più cupa, ma questo potrebbe prescindere dal visto censura che otterrà il film visto Kevin Feige ha lasciato intendere che sarà un PG-13.