Yann Demange, il regista del nuovo film di Blade che verrà proposto all’interno del Marvel Cinematic Universe, ha confermato nel corso di un’intervista con Deadline focalizzata principalmente su Dammi, il corto con Riz Ahmed che ha presentato a Toronto, che la pellicola che riorterà al cinema il personaggio già interpretato da Wesley Snipes sarà vietata ai minori.

Parlando con il magazine, ha spiegato infatti di aver ricevuto da Kevin Feige and co. il via libera al Rated-R e che la sua pellicola, in quanto a violenza ed efferatezza, non avrà nulla da invidiare a quelle uscite illo tempore.

Mi hanno concesso il Vietato ai minori, che è una cosa davvero importante importante. Arrivo da un lavoro come Dammi volendo essere più aperto, più vulnerabile e col desiderio di portare un aspetto più personale al mio lavoro. Ma per Blade ci divertiremo perché Mahershala è un attore così profondo. Sono entusiasta di mostrare una sorta di spietatezza, una ruvidezza che ha, che gli permette di essere in un modo particolare. Lo amo per questo. Ha dignità e integrità, ma sotto sotto, c’è una ferocia che di solito tiene nascosta. Voglio liberarla e scatenarla sullo schermo.

La prima sceneggiatura di Blade è stata affidata a Stacy Osei-Kuffor (Watchmen), con una prima rimaneggiatura del regista Bassam Tariq e una successiva rimaneggiatura di Beau DeMayo. Successivamente Yann Demange ha preso le redini della regia, e con lui è stato coinvolto Starrbury. Ad aprile è stato coinvolto Nic Pizzolatto. Infine, Michael Green è stato assunto dai Marvel Studios per riscrivere il film daccapo.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024, con un’uscita prevista per il 2025.

Tutte le informazioni nella nostra scheda del film.

