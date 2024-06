Sono passati cinque anni da quando il film Blade è stato annunciato dai Marvel Studios sul palco di una gremitissima Sala H al San Diego Comic-Con 2019. Da allora il progetto ha avuto tutt’altro che fortuna e tra false partenze e addii delle persone coinvolte non è mai riuscito ad arrivare ai nastri di partenza.

L’Hollywood Reporter ha così fatto il punto della situazione analizzando l’inferno produttivo alla base del film Marvel, svelando anche qualche dettaglio inedito in proposito.

L’ultima battuta d’arresto c’è stata qualche giorno fa, quando è arrivato l’annuncio che Yann Demange non avrebbe più diretto il progetto.

Damage era stato scelto personalmente da Mahershala Ali, che a quanto pare sarebbe “frustrato” per tutta la situazione, dopo l’addio di Bassam Tariq a settembre 2022. All’epoca mancavano due mesi all’inizio delle riprese, ma la Marvel decise che Tariq non era calzante per il progetto, così propose ad Ali una serie di potenziali sostituiti. L’attore, dal canto suo, ritenne i candidati fin troppo poco esperti per un blockbuster come Blade, decidendo così di cercare in prima persona un sostituto.

Il lavoro fu offerto così a Demange che puntava a girare il film a maggio 2023 dopo l’ingaggio del creatore di True Detective Nic Pizzolatto, scelto da Ali per la nuova sceneggiatura, ma poi, qualche tempo dopo, lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori hanno reso vana ogni speranza di iniziare finalmente la produzione.

A differenza di altri progetti interrotti dagli scioperi (come Thunderbolts), però, Blade è tornato in fase di sviluppo, portando all’addio di alcuni attori (come Delroy Lindo e Aaron Pierre) e all’ingaggio di altri sceneggiatori.

Alcune fonti interne credono che Blade sia stato vittima dei ritardi dovuti alla pandemia e dalla decisione della Disney di focalizzarsi sullo streaming. “Non c’è stata abbastanza attenzione su Blade” ha commentato una fonte. “È stata una vittima dell’era del ‘troppo’“.

Questo spiegherebbe anche perché Blade continua a non avere un’identità precisa, tra scelte narrative discordanti e ambientazione cronologica variabile. La versione che doveva essere girata l’anno scorso doveva essere ambientata negli anni ’20 e ruotare attorno a Mia Goth nei panni di una vampira di nome Lilith che voleva il sangue della figlia di Blade (Goth dovrebbe essere ancora nel progetto). Per il film di Tarig, invece, la Marvel aveva fatto costruire un gigantesco set con un treno ma non è più stato utilizzato, e perciò potrebbe essere riciclato per un’altra produzione Disney. L’ultima versione del film, invece, dovrebbe essere ambientata nel presente.

Non è chiaro quanti milioni di dollari siano già stati spesi per il film senza che sia ancora entrato in produzione, ma nei nuovi piani al momento ci sono la stesura di una nuova sceneggiatura in estate e la ricerca di un regista.

Inutile dire che la data d’uscita fissata al 7 novembre 2025 non verrà rispettata.

Cronologia

Luglio 2019 : Blade viene annunciato al Comic-Con di San Diego, ma Hollywood si ferma alcuni mesi dopo a causa della pandemia;

: Blade viene annunciato al Comic-Con di San Diego, ma Hollywood si ferma alcuni mesi dopo a causa della pandemia; Febbraio 2021: La Marvel ingaggia la sceneggiatrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffour;

La Marvel ingaggia la sceneggiatrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffour; Autunno 2022: Beau DeMayo, creatore di X-Men ’97, rivisita la sceneggiatura, descritta come “una storia d’epoca” ambientata nel passato;

Beau DeMayo, creatore di X-Men ’97, rivisita la sceneggiatura, descritta come “una storia d’epoca” ambientata nel passato; Aprile 2023: con uno sciopero degli sceneggiatori all’orizzonte, la Marvel ingaggia il creatore di True Detective Nic Pizzolatto;

con uno sciopero degli sceneggiatori all’orizzonte, la Marvel ingaggia il creatore di True Detective Nic Pizzolatto; Autunno 2023 : Dopo l’addio del regista Bassam Tariq, la Marvel ingaggia Michael Starrbury (When They See Us) per scrivere una nuova sceneggiatura per il nuovo regista Yann Demange;

: Dopo l’addio del regista Bassam Tariq, la Marvel ingaggia Michael Starrbury (When They See Us) per scrivere una nuova sceneggiatura per il nuovo regista Yann Demange; Autunno 2023: Lo studio ingaggia Michael Green, noto per aver scritto Logan – The Wolverine e Blade Runner 2049;

Lo studio ingaggia Michael Green, noto per aver scritto Logan – The Wolverine e Blade Runner 2049; Estate 2024: Con l’addio di Demange alla cabina di regia, la Marvel ingaggia il veterano dello studio Eric Pearson, che aveva portato a compimento le sceneggiature di Thor: Ragnarok, Black Widow e Fantastic Four.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Tutte le informazioni nella nostra scheda del film.

