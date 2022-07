Blade: ecco quando inizieranno le riprese del film in arrivo nel 2023

Tra i tanti annunci del San Diego Comic-Con c’è stato anche un altro accenno a Blade, dopo che nel 2019 Mahershala Ali fu accolto sul palco della Sala H.

Sul progetto si sa ancora decisamente poco, ma le riprese partiranno a ottobre, perciò è probabile che scopriremo ulteriori dettagli a ridosso dell’inizio della produzione. La data d’uscita è invece fissata al 3 novembre 2023, perciò il cinecomic Marvel sarà l’ultimo film della Casa delle Idee previsto per l’anno prossimo.

Nel cast troveremo Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old) e a questo punto è possibile che anche Kit Harington faccia un’apparizione dopo quanto accaduto nella scena dei titoli di coda di Eternals.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. Nonostante una storia molto cupa, come confermato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, la pellicola otterrà con tutta probabilità un visto censura di PG-13. Osei-Kuffour (autrice di Watchmen) sarà sceneggiatrice.

