Blade: il ruolo di Kit Harington sarebbe stato ridimensionato

In un periodo di certo non semplicissimo per i Marvel Studios – ma forse per i cinecomic in generale – arriva un’interessante indiscrezione sul nuovo Blade e sul coinvolgimento di Kit Harington e del suo Dane Whitman (AKA Black Knight).

Il rumour arriva grazie al solitamente ben informato Jeff Sneider che, nel corso del suo podcast, ha rivelato quello che, di recente, ha “intercettato” in merito al cinecomic che verrà interpretato da Mahershala Ali.

Lo scooper spiega che, in base alle sue informazioni, il ruolo di Kit Harington in Blade sarebbe stato ridimensionato.

Qualcuno mi ha contattato per dirmi che con Blade le cose sono un po’ migliorate. Le cose hanno preso forma, la sceneggiatura è più snella e più “cattiva”, hanno tolto il grasso, ma la sceneggiatura di cui ho sentito parlare io era di circa 87 pagine, come se fosse stata ridotta all’osso.

Poi nello specifico aggiunge:

Ho sentito che hanno rimosso i collegamenti con Eternals e con il Black Knight di Kit Harrington. Black Knight non sarà più particolarmente coinvolto in Blade. Poi potrebbero anche fare il recasting della figlia, c’era una ragazza di 14 anni, no? Potrebbero fare il recast di quella

Proprio in una delle due scene post crediti di Eternals vedevamo Dane Whitman alle prese con una custodia che ha un po’ il timore di aprire al cui interno c’è una spada: la celebre Lama d’ebano, già citata in un’altra sequenza del film. Il tutto accompagnato da una misteriosa voce fuori campo che apparteneva a Mahershala Ali.

Ricordiamo che la data di uscita di Blade è slittata insieme a quella di altri film dei Marvel Studios. Nel caso di questa pellicola il rinvio è stato causato anche dal fatto che la divisione cinematografica della casa delle Idee ha dovuto trovare un nuovo regista per la pellicola.

Cosa ne pensate di questa indiscrezione su Blade e il personaggio di Kit Harington? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

