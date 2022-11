Blade: si punta a uno script più cupo, Bassam Tariq commenta il suo sostituto

Poco fa abbiamo scoperto che il film di Blade prodotto dai Marvel Studios ha nuovamente un regista e uno sceneggiatore visto che qualche settimana dopo l’addio di Bassam Tariq, la regia è stata affidata a Yann Demang, mentre Michael Starrbury si occuperà della sceneggiatura.

Bassam Tariq ha commentato il nuovo ingaggio con un post su Instagram:

La notizia è finalmente uscita: il mio caro fratello Yann Mounir dirigerà Blade! Vi aspettano grandi cose.

Yann è stato fondamentale nel darmi il coraggio per iniziare a sviluppare Mogul Mowgli. Ha svolto un ruolo chiave anche durante la post-produzione, aiutando me, Riz e il mio montatore (Adam Biskupski) a finire il film.

Durante quel periodo e durante la pandemia, Yann è diventato un caro amico e fratello. Non potrei essere più felice per lui. Ora che ha accolto questo ruolo, sono fiero di sostenerlo come lui ha sostenuto me.