Stephen Dorff, l’interprete di Deacon Frost in Blade, il film del 1998 diretto da Stephen Norrington con Wespley Snipes nei panni del protagonista, torna a esprimere un certo “scetticismo”, per usare un eufemismo, verso il reboot dei Marvel Studios e i cinecomic in genere (ne ha anche per Black Adam).

L’attore spiega a Variety che interpreterebbe un cinecomic

Solo se fosse un qualcosa di simile a quando ho cominciato con Blade o se fosse come uno dei pochi decenti usciti nel corso del tempo, come Il Cavaliere Oscuro di Nolan o la reinvenzione di Batman fatta da Tim Burton.

Poi rincara la dose aggiungendo:

Tutta quest’altra spazzatura è solo imbarazzante, se capisci cosa intendo. Buon per loro, per carità, stanno facendo un sacco di soldi, ma quei film fanno ca*are. Nessuno li ricorderà. A conti fatti, nessuno si ricorderà di Black Adam. Non l’ho neanche visto perché sembrava davvero terribile.

Secondo Stephen Dorff il nuovo Blade che verrà prodotto dai Marvel Studios non riuscirà a essere migliore dell’originale di Norrington:

La Marvel è abituata alle mie dichiarazioni in cui parlo male dei loro film. Come va quel film di Blade? Non riuscite neanche a trovare un regista. Perché chiunque accetterà l’incarico verrà deriso perché noi l’abbiamo già fatto e abbiamo fatto il miglior Blade. Non vedo nessuno all’orizzonte.

L’attore spiega anche il suo approccio verso l’accettare di prendere parte a pellicole mainstream:

Parteciperei ai film mainstream di continuo se fossero validi. Se per quel paio di film all’anno che lo sono non ricevo proposte, non è un problema. Non perdo il sonno perché non sono uno dei 50 attori del cast di Oppenheimer. Mi pare un bel progetto, ma a meno d’interpretare Oppenheimer non m’interessa partecipare. A meno che non si tratti del film di un amico, in quel caso farei una scena o una comparsata.

Il nuovo Blade dei Marvel Studios che vedrà Mahershala Ali come protagonista, ha perso il regista Bassam Tariq lo scorso settembre. A rimpiazzarlo è arrivato, a novembre, Yann Demange, ma nel mentre la produzione del cinecomic è dovuta necessariamente slittare, causando anche un rinvio della data di uscita, dal 3 novembre 2023 al 6 settembre 2024.

Tornando a Stephen Dorff è effettivamente vero che la star di Blade e True Detective non è una grande fan dei cinecomic. Hanno generato una certa “maretta” nel 2021 le sue dichiarazioni di Black Widow di cui aveva detto che sembrava spazzatura, sentendosi addirittura in imbarazzo per Scarlett Johansson (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Dichiarazioni che sono state in seguito contestualizzate meglio dall’attore, come potete leggere in questo articolo.

FONTE: Variety