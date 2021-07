L’anno scorso vi abbiamo parlato della risposta dialle accuse direlative al suo atteggiamento sul set di

Stando a Oswalt, Snipes era particolarmente ostile sul set del film del 2004 diretto da David S. Goyer, trascorreva il tempo a fumare erba in camerino e comunicava con il regista solo tramite post-it. Aveva inoltre raccontato di un momento in cui Snipes aggredì Goyer accusando di razzismo.

Accuse rispedite al mittente da Snipes, che aveva ribattuto:

Lasciate che vi dica una cosa. Se avessi provato a strangolare David Goyer, non starei qui a parlarvene. Un uomo nero e muscoloso che strangola un regista finisce in prigione, ve lo garantisco. Questo è solo un assaggio di tutto ciò che noi afroamericani dobbiamo affrontare in America, le microaggressioni. Basta che un uomo bianco dica qualcosa ed è automaticamente vero! Perché la gente crede che sia vero? Perché sono predisposti a pensare che il tizio nero sia sempre quello problematico. E basta una sola parola, quella del signor Oswalt, che tra l’altro non conosco. A stento me lo ricordo sul set, ma è affascinante che la sua dichiarazione sia bastata per far pensare alla gente: “Già, Snipes ha un problema”.