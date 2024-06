Ennesimo problema in vista per Blade, il cinecomic dei Marvel Studios che riporterà al cinema il personaggio già interpretato in passato da Wesley Snipes: il regista Yann Demange (Lovecraft Country) ha lasciato la regia del progetto. È il secondo filmmaker ad aver “abbandonato la nave” dopo Bassam Tariq (Mogul Mowgli).

Le indiscrezioni segnalate da Variety affermano che la separazione fra Yann Demange e i Marvel Studios sarebbe stata amichevole e dettata, principalmente, dalllo sviluppo eccessivamente prolungato di Blade.

Lo sceneggiatore Eric Pearson, co-autore dello script de “I Fantastici Quattro” per la Marvel, è l’ultimo scrittore ad aver lavorato alla sceneggiatura di “Blade”, dopo che almeno altri cinque scrittori ci hanno messo mano, tra cui Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo e Nic Pizzolatto.

Anche se lo studio di Kevin Feige and co non ha ancora annunciato uno slittamento nell’uscita del lungometraggio, fissato per il 7 novembre del 2025, è altamente improbabile che la tempistica di uscita verrà rispettata, così come quella dell’inizio della lavorazione (qualche settimana fa si ipotizzava per l’autunno).

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Tutte le informazioni nella nostra scheda del film.

FONTE: Variety

