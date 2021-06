Secondo quanto riportato da Deadline sarà una delle produttrici e delle protagoniste di, thriller psicologico che si pone come adattamento cinematografico del romanzo di Marcus Kliewer che sarà distribuito probabilmente da Netflix (le trattative per i diritti dell’opera sono attualmente in corso).

Pubblicata inizialmente come novella su Reddit l’opera segue le vicende di una donna che si ritrova alla porta di casa un uomo insieme alla moglie e ai suoi figli. L’uomo afferma di aver vissuto la sua infanzia in quella casa e vorrebbe dare un’occhiata in giro. Le cose diventano progressivamente sempre più strane quando una bufera di neve blocca gli strani visitatori nella dimora. La nuova proprietaria di casa si pentirà di aver aperto la porta a questo gruppo di sconosciuti.

Tra i produttori figurano anche Kate Vorhoff, la B for Effort di Blake Lively, Scott Glassgold della Ground Control Entertainment, Dan Kagan e la 6th & Idaho di Matt Reeves e Adam Kassan.

Di recente abbiamo visto Blake Lively in titoli come The Rhythm Section, Un piccolo favore, Chiudi gli occhi, Paradise Beach: Dentro l’incubo, Café Society e in Adaline – L’eterna giovinezza. Prossimamente apparirà anche nel film Netflix Lady Killer di Diablo Cody, un action movie basato sulla serie a fumetti di Joëlle Jones (Catwoman) ambientata negli anni ’50 .

