In occasione dell’uscita di Omen – L’origine del presagio, Keith Levine, produttore del film prequel del classico The Omen del 1976, ha fatto due chiacchiere con ComicBook.com, parlando dei progetti in programma per la Phantom Four, come il già annunciato remake di Blob – Il fluido che uccide.

Levine si è detto particolarmente elettrizzato per il progetto che è in sviluppo da anni e anni:

Sono veramente emozionato all’idea di girarlo, Blob é uno di quei film che ti guardavi da piccolo quando i tuoi genitori non erano a casa. Lo stiamo sviluppando con la Warner Bros e il regista di Hellraiser, David Bruckner; il film dell’epoca (di Chuck Russell) da bambino mi ha veramente sconvolto in molti modi.

