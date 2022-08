Blockbuster: il profilo Twitter torna in attività e “ringrazia” Netflix per la chiusura dei negozi

Non è ancora chiaro perché il profilo Twitter Ufficiale di Blockbuster sia “rinato” dopo oltre due anni d’inattività, ma tant’è: da qualche giorno l’account della compagnia che, prima dell’avvento dello streaming, dominava il mercato dell’intrattenimento home video è tornato a cinguettare.

Nel primo Tweet si annunciava che il profilo era ritornato dalla tomba con una .gif di William “Billy” Butcherson, lo zombie di Doug Jones in Hocus Pocus, il classico di Halloween della Disney che avrà presto un seguito destinato allo streaming di Disney Plus. Per uno strano scherzo del destino, proprio il primo film era diventato un cult grazie alle VHS e all’home video e ora, a settembre, ecco che il capitolo due sarà disponibile direttamente online.

Il tweet è stato apprezzato anche dal diretto interessato, Doug Jones:

Qualche ora fa è toccato a una foto di Sad Keanu applicata al concetto del “quando aspetti che ti paghino il ritardo di un noleggio, ma ormai sei fallito”:

Prima però è stata la volta di un tweet in cui la foto di un punto Blockbuster che si accingeva a chiudere veniva accompagnata da un messaggio che recitava “Grazie Netflix”.

E al di là della storia che ha portato al fallimento della compagnia, una compagnia che a inizio del 2000 ha avuto paradossalmente la possibilità di acquistare Netflix per soli 50 milioni di dollari e che, per scarsa lungimiranza per così dire, ha poi rifiutato la trattativa, proprio da questo Tweet potrebbe arrivare un indizio sul perché il profilo Twitter dell’azienda sia “risorto”. Anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in tal senso, potrebbe proprio avere a che fare con Netflix. Il colosso dello streaming lancerà prossimamente una serie comedy intitolata proprio Blockbuster che vede, come protagonista, Randall Park (WandaVision, The Interview). La commedia è stata realizzata da Vanessa Ramos, già dietro Superstore, e racconta la storia dell’impiegato che lavora nell’ultimo Blockbuster Video negli Stati Uniti. A scrivere la serie, composta da dieci episodi, ci saranno anche David Caspe (Happy Endings, Black Monday) e Jackie Clarke (Happy Endings, Superstore).

