Blonde: Adrien Brody racconta la sua reazione alla trasformazione di Ana de Armas in Marilyn Monroe

In occasione della premiere statunitense di Blonde (LEGGI LA RECENSIONE), Adrien Brody, che nel film interpreta Arthur Miller, ha raccontato come ha vissuto la trasformazione in Marilyn Monroe da parte di Ana de Armas il primo giorno di lavoro insieme sul set. Sono stato trasportato in un altro tempo e in un altro luogo”, le sue parole. “Ho davvero pensato che avesse incanalato [Marilyn], ha dato un’impressione di lei ricca di sfumature, emotivamente presente [e] connessa. Sono ancora sbalordito. È stato davvero impressionante“.

L’attore spiega poi in cosa sta secondo lui la peculiarità di questo biopic:

Penso che la bellezza del film sia che condivide un aspetto della vita di [Marilyn] che probabilmente non è così chiaramente definito nei cuori e nelle menti della maggior parte delle persone. Se sei davvero un fan, probabilmente vorresti capire un po’ di più della sua vita e delle sue realtà, e di ciò che ha lottato per realizzare tutto quel lavoro straordinario e rappresentare l’immagine che tutti ameranno.

Evan Williams, co-protagonista del film, ha sottolineato poi come la celebrità di De Armas sia simile a quella di Monroe. “Ana conosce molto bene il modo in cui il pubblico vuole una parte di lei, quindi è stata in grado di parlare di questo aspetto e lo ha fatto con ottimi risultati“.

Basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates e diretto da Andrew Dominik, Blonde presenta una versione rivisitata della vita dell’iconica attrice, dall’infanzia traumatica come Norma Jeane Baker all’ascesa alla fama come Marilyn Monroe. Il cast comprende anche Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Xavier Samuel, Evan Williams, Sara Paxton e Scoot McNairy.

Vi ricordiamo che Blonde uscirà il 28 settembre su Netflix. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Variety