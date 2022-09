Blonde, Ana de Armas sulle scene di nudo: “Mi sono sentita protetta e al sicuro”

In una recente intervista con EW, Ana de Armas ha parlato di Blonde, il film di Andrew Dominik in arrivo domani su Netflix.

L’attrice ha parlato nello specifico delle scene di nudo, ammettendo di non essersi sentita a disagio:

È stato più difficile per le persone guardare quelle scene che per me girarle, perché ho capito cos’è che stavo facendo e mi sono sentita protetta e al sicuro. Non mi sono sentita strumentalizzata, perché avevo il controllo. Ho preso io quella decisione e sapevo che film stavo girando. Mi sono fidata del regista e ho sentito un ambiente sicuro. Abbiamo parlato centinaia di volte di queste scene e tutti hanno provato un profondo rispetto per il film a cui stavamo lavorando. In quel senso, quindi, non ho avuto paura. Non mi sono sentita affatto a disagio anche se erano scene davvero difficili.