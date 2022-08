Blonde: il produttore Brad Pitt difende Ana de Armas 

Come vi abbiamo raccontato, dopo l’uscita del nuovo trailer di Blonde, il film di Andrew Dominik su Marilyn Monroe, sono piovute critiche su Ana de Armas a causa del suo accento.

ET ha chiesto un parere a Brad Pitt, produttore del film, che ha preso le difese dell’attrice:

Nel film è fenomenale, e non è facile interpretare Marilyn Monroe. Questo film è in lavorazione da dieci anni e non siamo riusciti a farlo partire finché non abbiamo trovato Ana.