Durante una recente intervista con Variety, il regista di Blue Beetle Angel Manuel Soto ha parlato delle fonti di ispirazione per il suo cinecomic.

“Come si fa [David] Cronenberg per ragazzi?” si è chiesto il regista. “Volevo raccontare qualcosa di divertente, ma al contempo raccontare i film che mi hanno fatto amare i film“.

La pellicola conterrà in effetti riferimenti a film come Mission: Impossible e Indiana Jones, “utilizzando una certa nostalgia per mostrare il primo supereroe che non vuole i suoi superpoteri”.

Blue Beetle: La trama

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.

Blue Beetle arriverà al cinema il 18 agosto.

