Sappiamo tutti che per i supereroi del panorama DC sono in arrivo grandi cambiamenti. Un nuovo universo DC è infatti in lavorazione a partire dall’ultimo film ora nei cinema: Blue Beetle.

Diretto da Angel Manuel Soto, il film racconta l’origin story di Jaime Reyes, per la prima volta sullo schermo. Nel finale del film, in una scena post-credit, scopriamo che Ted Kord è ancora vivo. Ancora non sappiamo chi potrebbe eventualmente interpretarlo in un suo eventuale ritorno.

In un’intervista con The Digital Fix, Soto svela chi vorrebbe vedere nella parte di Kord. Stiamo parlando della star di Ted Lasso Jason Sudeikis. Ecco cosa dice:

Il mio cast da sogno per Ted Kord è sempre stato Jason Sudeikis. Ma alla fine si tratta di decidere chi è il più adatto per il personaggio, chi ama quello che stiamo provano a fare. E chi desidera vedere la storia di Jaime Reyes continuare.

Dal momento che Ted Lasso si è concluso, chissà che Sudeikis non decida di unirsi all’universo DC…

Tutte le informazioni su Blue Beetle sono disponibili nella nostra scheda.

FONTE: The Digital Fix

