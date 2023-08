Come abbiamo visto, lo scorso fine-settimana Blue Beetle ha debuttato al botteghino con una cifra inferiore alle aspettative: si pensava infatti che il cinecomic DC avrebbe sfiorato, se non superato, i 30 milioni di dollari, e invece ha chiuso il weekend con 25,4 milioni di dollari, il secondo peggior esordio di sempre per un film del franchise dopo Wonder Woman 1984 (che però era arrivato in contemporanea su HBO Max e in pieno lockdown).

Exhibitor Relations ha ricevuto un commento direttamente dalla Warner Bros. che ha incolpato, in parte, la tempesta tropicale Hilary che ha portato piogge record in California.

“Si prevede che l’impatto della tempesta sia significativo, specialmente nel sud della California, dove il film sta riscuotendo maggiore interesse” ha comunicato lo studio.

Al momento, i mercati migliori sono stati Los Angeles, New York, Dallas, San Francisco, Houston, Chicago, Phoenix, Atlanta, D.C. e Philadelphia.

Trovate tutte le informazioni su Blue Beetle nella nostra scheda. Il film è ora nei cinema italiani.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate