Blue Beetle è arrivato nei cinema il 17 agosto portando con sé il primato di essere il primo film DC con un supereroe latino.

Ma per uno degli sceneggiatori del film, Gareth Dunnet-Alcocer, si tratta di una vittoria con un retrogusto amaro. Blue Beetle esce infatti in pieno sciopero. Così Dunnet-Alcocer, invece di festeggiare, è sceso con i colleghi a picchettare davanti agli studi della Warner Bros, la casa di produzione del film.

Ha detto a The Hollywood Reporter a proposito della folla e del trambusto intorno a lui:

Centinaia di scrittori e attori latini si sono radunati fuori dagli studi Warner venerdì. Dunnet-Alcocer ha commentato che sicuramente gli sceneggiatori latini sentono più duramente gli effetti dello sciopero. Normalmente infatti lavorano di meno degli altri, quindi l’impatto economico è più forte.

Gli scrittori latini di solito non vengono da contesti di benessere. Quindi questa è una pressione ulteriore. Meno reti di sostegno economico hai per aiutarti a sopravvivere a questo, meno possibilità hai di scrivere ed esprimerti perché non puoi scrivere.