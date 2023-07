Blue Beetle sarà in sala a partire dal 17 agosto e vanterà la presenza di Susan Sarandon nei panni dell’antagonista del film: Victoria Kord.

In una nuova intervista con EW, Susan Sarandon ha rivelato come mai era così entusiasta di unirsi al cast del film, dopo che le erano stati già offerti altri ruoli in cinecomic DC e Marvel in passato: “[Victoria] rappresenta e incarna il tema dell’imperialismo sbandierato in nome della democrazia. Lei è decisamente una di quelle persone che crede in questa farsa e la porta avanti per il suo tornaconto personale, per accrescere la propria ricchezza e ottenere uranio e molte altre risorse, utilizzando la facciata e la scusa del tenere al sicuro il mondo in nome della democrazia. Tutti temi che ho pensato sarebbe stato bellissimo affrontare”.

In una recente intervista con Den of Geek, inoltre, il regista Angel Manuel Soto ha confermato che i riferimenti ai precedenti Blue Beetle non si limiteranno al trailer ma che, nonostante il film si focalizzi sul Blue Beetle di Jaime Reyes, ci sarà anche spazio per menzionare Dan Garret e Ted Kord, accenni che potrebbero portare a qualcosa di più in futuro: “Il fatto che Ted (Kord) abbia una figlia é un fatto presente in questo film è un sacco dei suoi gadget sono altrettanto presenti e importanti. Tenere viva la presenza di Ted e Dan Garret nel film aiuta molto Jaime a capire cosa sta affrontando. Alcune delle persone attorno a lui sono fan di Blue Beetle. É la storia di Jaime, ma il contesto attorno a lui esiste ed é stato scritto e pensato di modo che in futuro alcuni di questi personaggi possano fare ritorno”.

Blue Beetle: La trama

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.

Blue Beetle arriverà al cinema il 18 agosto.

