In occasione del DC FanDome l’anno scorso abbiamo potuto ammirare un primo concept di, il film live action prodotto per HBO Max diretto da Angel Manuel Soto con protagonista). Da allora non abbiamo avuto molti aggiornamenti sulla pellicola, le cui riprese non sono ancora iniziate.

In una recente intervista con Teen Vogue, Maridueña ha parlato del film ammettendo di essere elettrizzato all’idea di indossare il costume:

Tutto quello che riesco a pensare è a quanto sarà emozionante. Affronterò aspetti mai toccati prima nei film di supereroi. Non ho ancora avuto modo di indossare il costume, ma quando succederà mi sembrerà tutto vero.

Blue Beetle è un supereroe che è nato dalla mente da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua nuova apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis.

Le riprese del cinecomic non sono ancora iniziate. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo è il primo progetto con un latino-americano protagonista.