Blue Beetle, Xolo Maridueña parla del ruolo “molto importante” nell’universo DC

Nel corso di una nuova intervista con THR, Xolo Maridueña ha parlato del suo ruolo in Blue Beetle, il cinecomic DC di cui è protagonista.

L’attore ha spiegato di non aver dovuto fare alcun provino e ha parlato del nervosismo all’idea di incontrare il presidente della DC Films Walter Hamada. Stando all’attore, Hamada gli ha fatto presente che “il ruolo di Blue Beetle sarà molto importante in questo diverso. Vogliamo assicurarci che chiunque sceglieremo sia una persona vera e non solo un volto. Deve essere molto di più di quello che si vede davanti alla macchina da presa“.

L’attore ha sottolineato la grande importanza del progetto dal punto di vista della rappresentazione. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez in Birds of Prey, infatti, questo è il primo progetto con un latino-americano come protagonista:

Blue Beetle non serve a lanciare il prossimo rubacuori o una nuova stella. Serve a mostrare alle persone che le storie con latino-americani non devono riguardare solo i narcotrafficanti, il superamento di confini o le bande criminali. Si possono ritrarre anche sotto una luce positiva e i supereroi servono a questo.

Ha poi commentato, senza sbilanciarsi troppo, la morte del film di Batgirl:

Ovviamente sembra tutto così vicino, ma credo che sia stato già detto tutto dai diretti interessanti. I creatori e Leslie [Grace] hanno già parlato e detto tutto.

Blue Beetle è un supereroe partorito dalla mente di Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua prima apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis. Il film dovrebbe arrivare al cinema il 18 agosto 2023.

