In occasione dell’incontro con gli investitori di ieri sera, il CEO della Disneyha aggiornato sulla situazione dei parchi dei divertimenti e delle altre attività profondamente colpite dall’emergenza Coronavirus.

L’area parchi rimane la più danneggiata a livello economico, e continuerà a esserlo nei prossimi mesi anche se Chapek si è mostrato ottimista verso la seconda metà dell’anno grazie al mastodontico processo di vaccinazione in corso negli Stati Uniti e in Europa. Sebbene sia altamente improbabile che Disneyland e Disneyaland Paris riaprano prima della fine del trimestre (che termina a marzo), è possibile che ciò accada a Hong Kong Disneyland. Attualmente Walt Disney World, Shanghai Disneyland e Tokyo Disneyland sono operativi (anche se con limitazioni).

Chapek si aspetta che la situazione torni in una sorta di normalità l’anno prossimo:

Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che quando potremo riaprire i parchi attualmente chiusi, o aumentare la capacità di quelli aperti, sarà necessario continuare a osservare il distanziamento sociale e indossare le mascherine. Almeno fino alla fine dell’anno. Ma qualche ora fa il Dr. Fauci ha detto che spera che vi siano vaccini per tutti entro aprile di quest’anno – e se dovesse accadere, vi sarebbe una svolta e potremmo aumentare le aspettative sul fatto che le persone si sentano più sicure e tornino nei nostri parchi. Ci sarà un periodo di transizione prima di raggiungere l’immunità di gregge, certo. Ma potremmo non dover essere costretti a osservare il distanziamento sociale e indossare le mascherine nel 2022.

I due parchi di Anaheim, Disneyland e Disney California Adventure, sono chiusi da marzo del 2020: praticamente un anno. Il regolamento vigente in California rende altamente improbabile che un grande parco dei divertimenti possa riaprire nel breve tempo, ma è possibile che tale regolamento venga cambiato nelle prossime settimane. Intanto, per celebrare il ventennale di California Adventure a marzo verranno ampliate le aree di ristoro all’aperto per permettere ai visitatori di recarsi al parco anche solo per mangiare.

Chapek ha aggiunto che la domanda per tornare nei parchi sembra crescere:

La domanda è molto ampia. Nonostante tutto ciò che è successo con la pandemia, abbiamo trasmesso in maniera efficace agli ospiti e ai potenziali ospiti il messaggio legato alle nostre misure di sicurezza, rassicurando le persone sul fatto che potrebbero tranquillamente visitare i parchi con le loro famiglie. Siamo molto soddisfatti dalla risposta a questi messaggi.

Nel frattempo, i team di ingegneri stanno apportando modifiche e migliorie alle varie attrazioni per gestire meglio la capacità. Chapek (che, lo ricordiamo, ha guidato la divisione parchi della Disney per anni prima di diventare CEO nel 2020) è convinto che quando la pandemia sarà sotto controllo l’intero settore tornerà a essere florido: Non c’è nulla come una pandemia per sfidare lo status quo e farci riflettere su molte cose…

I piani per aprire l’Avengers Campus a Disney California Adventure più avanti nel 2021 rimangono inalterati, e fervono i lavori per aprire altre attrazioni come Mickey & Minnie’s Runaway Railway a Disneyland (aprirà nel 2023), Remy’s Ratatouille Adventure e Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind a EPCOT in Florida, la Zootropolis Land a Shanghai Disneyland, oltre all’atteso hotel Star Wars: Galactic Starcruiser.

Fonte: Deadline