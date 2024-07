The Walt Disney Company ha conferito a Bob Iger il premio per i cinquant’anni di servizio dell’azienda.

Lo ha rivelato lo stesso CEO pubblicando sui social un’immagine del riconoscimento: una statuetta in bronzo di Biancaneve e i sette nanni dal film d’animazione del 1937, che presenta l’iscrizione: “In riconoscimento di 50 anni magici con la Walt Disney Company.”

Il premio riconosce la sua data di inizio nel 1974, quando venne assunto dal network ABC come assistente di produzione. All’epoca la ABC era di proprietà di American Broadcasting-Paramount Theatres: aveva 23 anni. Nel 1988, quando Iger fu nominato dirigente senior della programmazione per la copertura delle Olimpiadi di Calgary della ABC, la rete era passata di mano da due anni a Capital Cities/ABC. Nel 1994 era già diventato presidente e CEO di Capital Cities/ABC.

Tecnicamente, Iger ha iniziato a lavorare veramente per la Disney nel 1995, quando la ABC venne acquisita e divenne una sussidiaria. Nel 1999 fu promosso come presidente di Walt Disney International, diventando COO l’anno successivo, ovvero il numero due dell’allora CEO Michael Eisner. Nel 2003, Roy E. Disney e Stanley Gold guidarono la rivolta degli azionisti che portò alla caduta di Eisner, e nel 2005 Iger lo sostituì come CEO. Da allora ha guidato la compagnia verso il successo, decidendo le acquisizioni della Pixar, dei Marvel Studios, della Lucasfilm e della Fox. A febbraio del 2020 ha ceduto il ruolo di CEO a Bob Chapek, tornando nuovamente a ricoprire il suo incarico nel 2022. In questi ultimi due anni ha dovuto affrontare i numerosi problemi che attanagliano la Disney, come il declino della tv lineare, la crisi delle sale post-pandemia, gli scioperi di Hollywood, i costi dello streaming e soprattutto l’annoso problema della sua successione.

Ma intanto festeggia questi cinquant’anni, forte anche del grande successo di Inside Out 2, che ha appena superato il miliardo di dollari in incassi cinematografici.

Ecco il suo messaggio:

“Ho iniziato la mia carriera alla ABC 50 anni fa oggi e il settore è certamente cambiato molto da allora! Ma alla fine della giornata, il successo dipende ancora da una cosa: raccontare grandi storie. Sono orgoglioso di lavorare al fianco di tanti colleghi talentuosi che creano storie ed esperienze eccezionali per il mondo intero… davvero il viaggio di una vita!”

Classifiche consigliate