Durante la chiacchierata ha inoltre parlato dell’analisi dati e di Black Panther, il cinecomic di Ryan Coogler con il compianto Chadwick Boseman, divenuto un fenomeno cinematografico:

Con quasi 50 anni passati nel settore creativo, mi è apparso sempre più chiaro che sebbene i dati giocassero un ruolo molto importante, non avrebbero dovuto determinare quale storie raccontare. Se avessimo analizzato i dati dell’epoca per determinare se girare un film di supereroi su un mondo afro-futuristico con un cast nero, i dati ci avrebbero detto di non farlo. E “Black Panther” non sarebbe esistito.