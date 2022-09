Bob Iger spiega perché la Disney non ha acquistato Twitter: “Sarebbe stato irresponsabile”

L’argomento era già stato affrontato un paio d’anni fa in un’intervista per il New York Times, ma di recente Bob Iger è tornato a parlare del perché la Disney un tempo pensò di acquistare Twitter per poi tirarsi subito indietro.

Iger ha spiegato che un’acquisizione nel 2015 sarebbe stata “irresponsabile” e che avevano ben ponderato tutto ciò che sarebbe stato necessario una volta raggiunto l’accordo, inclusa la gestione di bot e troll.

Il nostro lavoro alla Disney è creare qualcosa di bello, e di non fare nient’altro che cose positive, anche se oggi molti accusano la Disney di fare il contrario, che è sbagliato. Non ero pronto a fare i conti con tutto questo in quanto amministratore delegato di una compagnia.

Twitter sarebbe stato molto utile per fini promozionali, ma avrebbe necessitato di uno scotto:

In tutta sincerità sarebbe stata una soluzione fenomenale da un punto di vista distributivo, […] ma poi sono tornato a casa, ci ho pensato per un fine settimana intero, e mi sono detto che non stavo dando a quella possibilità la giusta considerazione. Sì, sarebbe stato ottimo per la promozione, ma avrebbe comportato così tanti ostacoli e difficoltà che non ero pronto ad affrontare in quanto direttore di un brand mondiale.

Sul recente forfait di Elon Musk ha poi dichiarato: