Bob Odenkirk ha intenzione di girare molti più film d’azione dopo “Io sono nessuno”

Durante una masterclass a Venezia, l’attore di Io sono nessuno e Better Call Saul, Bob Odenkirk, ha parlato del suo futuro della sua carriera.

L’attore, dopo Io sono nessuno, ha intenzione di investire nei film d’azione:

Sono rimasto molto sorpreso da Io sono nessuno. Avevo accettato quel progetto perché sentivo che il personaggio che stavo sviluppando per Better Call Saul si sarebbe prestato bene a un film d’azione. Ha desideri ardenti ed è disposto al sacrificio…

Mi alleno ancora più volte a settimana e se riuscirò ad averla vinta, mi vedrete in altri film d’azione. Ho trovato le scene d’azione bellissime da girare e molto vicine agli sketch comici… adoro i primi film di Jackie Chan in cui c’era così tanto umorismo e mi piacerebbe fare qualcosa di simile in futuro.