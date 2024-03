Boogie Nights, diretto nel 1997 da Paul Thomas Anderson, racconta la storia di Dirk Diggler, un giovane lavapiatti che diventa una star del cinema per adulti tra gli anni ’70 e ’80. A interpretare Diggler troviamo Mark Wahlberg, mentre nei panni del produttore che lo scopre Burt Reynolds.

Al podcast Happy Sad and Confused Wahlberg ricorda la prima scena girata con Reynolds: un momento particolarmente imbarazzante.

È stata la più grande star del cinema mondiale per oltre un decennio. Non comprendeva davvero il potenziale di questo film, che era ovviamente ambientato nel mondo della pornografia, ma trattava di personaggi molto interessanti e aveva il potenziale per diventare qualcosa di speciale. Non comprendeva che Paul era un vero talento, così ha perso la testa un paio di volte.

Continua svelando l’aneddoto:

Ricordo il primo giorno. Paul viene da me, stiamo per girare la scena in cui ci incontriamo nel retro della cucina. Paul mi dice: “Sai, Burt è venuto da me e non capisce davvero il mio ritmo di scrittura, quindi vuole usare un accento irlandese.” Io ho risposto: “Cosa?” E lui: “Sì, pensa che questo possa essere più utile per trovare il personaggio e andare avanti così.” Pensavo che mi stesse solo prendendo in giro. Improvvisamente, Burt dice [imita l’accento irlandese di Reynolds]: “Oh, sei un ballerino, vero?” e ho cominciato a ridere. [imitando Burt Reynolds] “Non ridere mai di me, ragazzo.”

Sembra che durante il set ci siano stati parecchi scontri tra Anderson e Reynolds. Alla fine però il film riuscì, Anderson ottenne una nomination agli Oscar per la migliore sceneggiatura e Reynolds la ottenne come miglior attore non protagonista.

