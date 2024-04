Dopo anni di attesa Borderlands sta per arrivare. Il film, diretto da Eli Roth (con riprese aggiuntive di Tim Miller) e prodotto da Lionsgate, è l’adattamento del celebre franchise videoludico di Gearbox Software.

Alla CinemaCon di Las Vegas Lionsgate ha mostrato una versione estesa del trailer del film.

Il trailer si apre con l’intero gruppo in macchina, che sta litigando su un odore. Si vede poi Lilith (Cate Blanchett) impegnata in uno scontro con alcuni banditi, mentre Roland (Kevin Hart) e Tina (Ariana Greenblatt) arrivano su un camion, la recuperano, e vengono coinvolti in un inseguimento attraverso un canyon. Il trailer continua con scene d’azione, esplosioni e combattimenti alieni. Termina infine con il gruppo che osserva un fiore, dicendo che la speranza cresce nei luoghi più improbabili, solo per vedere Claptrap (Jack Black) saltare sul fiore e schiacciarlo.

Il film arriverà al cinema in ottobre. Nel cast anche Gina Gershon, Édgar Ramírez, Bobby Lee e Jamie Lee Curtis.

FONTE: ScreenRant

