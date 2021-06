Welcome to BORDERLANDS & a secret BTS shot I took of Lilith, our legendary heroine, psycho blasting, vault hunting vixen with a bad attitude.#cateblanchett

From the brilliant minds of @borderlandsfilm @therealeliroth@gearbox @picturestart @Lionsgate

Arad Productions pic.twitter.com/R193HTGBZj

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) June 1, 2021