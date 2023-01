Borderlands: Tim Miller guida le riprese aggiuntive al posto di Eli Roth, ecco perché

Sono in corso le riprese aggiuntive di Borderlands, adattamento cinematografico del celebre franchise videoludico diretto da Eli Roth. Tuttavia non è lui a seguire tali riprese aggiuntive, e Deadline fornisce una spiegazione che dovrebbe rassicurare i fan allarmati.

Il sito spiega che Roth ha dovuto cedere il testimone per queste due settimane di riprese aggiuntive poiché impegnato nella produzione di Thanksgiving, film horror basato su un finto trailer realizzato da Roth per Grindhouse. Nessun licenziamento, quindi, ma impegni che si sovrappongono. Certo, solitamente le riprese aggiuntive di un film vengono previste fin dall’inizio e il regista si impegna a inserirle nel suo calendario, ma a quanto pare l’approvazione di Thanksgiving è stata inaspettata: Roth attendeva di realizzare il film da quindici anni, e le riprese dovrebbero finalmente iniziare a marzo su produzione di Spyglass. Miller è giunto quindi in soccorso del collega in accordo con lui e con la produzione.

Nel cast di Borderlands troviamo Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tin, Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis) e Florian Munteanu (Krieg). Accanto a loro anche Gina Gershon vestirà i panni di Moxxi, Cheyenne Jackson sarà Jakobs, Charles Babalola interpreterà Hammerlock, Benjamin Byron Davis sarà Marcus, Steven Boyer nel ruolo di Scooter, Ryann Redmond sarà Ellie e Bobby Lee vestirà il ruolo di Larry.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film di Borderlands? Ditecelo nei commenti!

Attualmente Borderlands non ha una data di uscita.