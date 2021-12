Ora la stessa firma si sbilancia sul 2022, quando confidando nell’attenuarsi della pandemia e soprattutto nell’implementazione di misure preventive che permettano alle attività ricreative di tornare a pieno regime dovrebbe esserci un ulteriore, forte incremento negli incassi. La stima attuale parla di 33.2 miliardi di dollari, con un incremento del 58% rispetto a un anno fa.

Il 2022 è stato piagato, nella prima metà dell’anno, ancora da chiusure e problemi legati alla pandemia, e ai relativi rinvii. Nella seconda metà dell’anno invece si sono concentrate la maggior parte delle uscite cinematografiche più attese, che sono riuscite a cavarsela nonostante una recrudescenza di preoccupazioni dovute alle varianti. Va detto che il problema principale a livello di box-office globale, in questi ultimi mesi, è stato dovuto alla decisione del governo cinese di non assegnare date di uscita ai grandi blockbuster americani, frenando quindi il potenziale d’incasso di pellicole come quelle dei Marvel Studios e non solo. Non è chiaro se nel 2022 questo problema si ripresenterà ancora, ma la speranza è che si possa tornare presto a livelli pre-pandemici: secondo Gower, nel 2023 si potrebbe tornare a una cifra intorno ai 40 miliardi di dollari.

L’anno prossimo gli Stati Uniti dovrebbero peraltro tornare in testa alla classifica globale. Nel 2020 e nel 2021, la Cina ha battuto tutti: quest’anno saranno 7.1 i miliardi di dollari raccolti nel più grande mercato cinematografico del mondo (con un incremento del 128% rispetto al 2020), mentre gli USA chiuderanno a 4.4 miliardi. L’anno prossimo, invece, questi ultimi punteranno ai 9.2 miliardi di dollari, mentre la Cina dovrebbe chiudere intorno agli 8.2 miliardi di dollari. Molto dipenderà però, come detto, dalla propensione a dare il via libera o meno alla distribuzione dei prodotti Hollywoodiani.

Fonte: Variety