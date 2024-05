Senza fare troppi giri di parole: il Memorial Day Weekend che si è appena concluso negli Stati Uniti è stato il peggiore da quasi 30 anni (escludendo il 2020 a causa del Covid). In quattro giorni sono stati incassati solo 128 milioni di dollari, in calo del 36% rispetto a un anno fa (quando La Sirenetta da solo incassava 118 milioni di dollari) e del 41% rispetto al 2019.

Cosa sta succedendo? È l’ennesimo weekend deludente in una stagione estiva che sembra partita con il piede sbagliato. Eppure non c’è da sorprendersi: il problema, infatti, non è tanto la disattenzione del pubblico americano verso il cinema (veniamo da un 2023 con grandi sorprese al botteghino), ma l’offerta cinematografica deludente. Non parliamo di qualità dei film: questo primo semestre ha proposto pellicole accolte in maniera eccellente dalla critica. Parliamo della quantità e della varietà di prodotto, che purtroppo riflette i problemi post-scioperi. Per fare un esempio, da inizio anno Disney ha fatto uscire solo un blockbuster: Il regno del pianeta delle scimmie solo poche settimane fa.

Le due grandi nuove uscite del weekend del Memorial Day sono, nonostante tutto, due film appartenenti a franchise ormai un po’ datati. In particolare, Furiosa porta con sé lo stigma di pellicola con un’eroina femminile che spesso al box-office americano stenta a decollare, non a caso il suo esordio ricorda quello di film come Alita e Tomb Raider. A questo va aggiunto che si tratta di un prequel con star diverse dall’originale: insomma, un film rischioso. E così, nonostante recensioni molto positive e un gran battage legato al Festival di Cannes, il kolossal di George Miller ha debuttato con 32 milioni di dollari in 4 giorni, una cifra inferiore alle aspettative e nettamente inferiore all’esordio di Fury Road nove anni fa (45 milioni in tre giorni).

Il weekend del Memorial Day non è nuovo a simili insuccessi: basti pensare a tonfi come Prince of Persia (37.8 milioni nel 2010), Tomorrowland (42.6 milioni nel 2015), Alice attraverso lo specchio (33.5 milioni nel 2016). Hollywood è un’industria di hit-and-miss, e se solo qualche mese fa la Warner Bros. festeggiava il grande successo prima di Wonka e poi di Dune – Parte Due, ora deve affrontare la realtà di un film da 168 milioni di dollari di budget che purtroppo debutta con 64 milioni di dollari in tutto il mondo. L’accoglienza positiva da parte di critica e pubblico (CinemaScore B+ come Fury Road) potrebbero riflettere un passaparola positivo, ma la strada per Furiosa è decisamente in salita.

Anche l’esordio inferiore alle aspettative di Garfield – Una missione gustosa non dovrebbe stupire: il film d’animazione raccoglie 31.1 milioni di dollari, che in realtà è una cifra abbastanza in linea con quello che ci si può aspettare da un franchise che nonostante la popolarità non è mai andato sopra certi livelli. Si accontenta peraltro del buon lancio internazionale delle settimane scorse, grazie al quale ha già quasi superato i 100 milioni globali.

Al terzo posto troviamo IF – Gli amici immaginari, film per famiglie in diretta concorrenza con Garfield, che tiene abbastanza bene rispetto all’esordio e raccoglie altri 21 milioni di dollari, per un totale di 63 milioni di dollari. Segue Il regno del pianeta delle scimmie con altri 17.2 milioni di dollari e un totale di 126 milioni di dollari: complessivamente il film di Wes Ball ha ora sfiorato i 300 milioni di dollari.

Scende al quinto posto The Fall Guy, con 7.6 milioni di dollari e un totale di soli 74 milioni di dollari, che salgono a 145 in tutto il mondo. La classifica prosegue con film in tenitura trannel Sight, al settimo posto con 3.6 milioni di dollari (un dato deludente per la nuova pellicola degli Angel Studios) e Babes al decimo posto con 1.2 milioni di dollari.

Furiosa: A Mad Max Saga – $32,000,000 (3,804 cinema, $8,412 per cinema) The Garfield Movie – $31,100,000 (4,035 cinema, $7,707 per cinema) IF – $21,000,208 (4,068 cinema, $5,162 per cinema, totale $63,567,000) Kingdom of the Planet of the Apes – $17,200,000 (3,550 cinema, $4,845 per cinema, totale $126,649,252) The Fall Guy – $7,650,000 (2,955 cinema, $2,588 per cinema, totale $73,941,385) The Strangers: Chapter 1 – $6,900,000 (2,856 cinema, $2,415 per cinema, totale $22,633,988) Sight – $3,596,755 (2,100 cinema, $1,712 per cinema) Challengers – $1,761,000 (1,089 cinema, $1,617 per cinema, totale $46,855,760) Back to Black – $1,350,000 (2,013 cinema, $670 per cinema, totale $5,249,020) Babes – $1,228,000 (590 cinema, $2,081 per cinema, totale $1,455,799)

