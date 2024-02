Bradley Cooper ha parlato con i suoi colleghi candidati al SAG Award Jeffrey Wright, Cillian Murphy, Paul Giamatti e Colman Domingo del momento che ha definito la sua carriera condiviso con un altro attore.

Cooper ha sorpreso i presenti scegliendo Due single a nozze con Vince Vaughh:

Fino a quel punto avevo sempre cercato di fare le cose in modo preciso davanti alla cinepresa, ma poi [sul set di Due single a nozze] ho visto Vince Vaughn che distruggeva una scena e la faceva a brandelli, per poi chiedere di girare un altro ciak. […] Era davanti a tutti, con questa enorme troupe, la situazione era snervante… ma è stata la sua inclinazione a fallire a colpirmi. […] Vedere Vince Vaughn, quest’uomo tosto, divertente, arguto, così pronto a sbagliare, mi ha colto di sorpresa. […] Ho adorato assistere, era chiaro a tutti che le scene non andassero bene, ma ammirare questo artista in fase esplorativa con completo abbandono è stato per me un’illuminazione. Mi sono detto: “Ecco qui! Bisogna avere la libertà di fallire“. Mi ha cambiato per sempre.