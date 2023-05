Come raccontato da People, Brendan Fraser è stato ospite del Greenwich International Film Festival e ha parlato brevemente della sua carriera.

Dopo The Whale, che gli è valso un Oscar come miglior attore protagonista, l’attore non ha ancora accettato altri ruoli.

“Ora come ora non ho nulla in programma… al momento sono molto esigente” ha spiegato sul desiderio di non essere troppo affrettato.

Ricordiamo che l’attore avrebbe dovuto apparire nel film DC di Batgirl prima che la Warner Bros. decidesse di cancellare il film, rinunciando sia alla distribuzione in sala che su HBO Max. Prossimamente, però, lo vedremo in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Cosa ne pensate delle parole di Brendan Fraser? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate