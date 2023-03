Nonostante un Oscar vinto per Room e la partecipazione all’Universo Cinematografico Marvel, Brie Larson spesso non viene riconosciuta dalla gente mentre è in giro, ed è ben felice di questo. In un’intervista con Harper’s Bazar, l’attrice ha raccontato che, quando è andata a vedere un amico recitare in Un tram chiamato desiderio a Londra, è passata inosservata mentre quest’ultimo firmava le locandine per i fan. “Ero lì in piedi e lui diceva: ‘Com’è possibile?“

Ma questa non è stata l’unica occasione: ospite del podcast di Mike Birbiglia, ha rivelato: “Se sto pagando al supermercato, non vengo riconosciuta. Mi dicono: “Sei amica di mia cugina?” Sono la classica faccia da ‘amica di tua cugina’“.

Di questo “anonimato”, l’attrice è però ben grata perché l’aiuta a restare ancorata a una “normale realtà”:

Voglio essere nella realtà. Amo la realtà. È tutto ciò che voglio. La mia più grande paura è quella di non essere nella realtà. È così importante per me. Non indosso abiti molto appariscenti quando sono in giro per il mondo perché voglio rimanere nella realtà. Sono molto brava a confrontarmi nelle mie relazioni perché voglio essere nella realtà. Voglio stare in ciò che è il più vicino possibile a ciò che è vero.

Vi ricordiamo che l’attrice tornerà nei panni di Captain Marvel in The Marvels, in uscita il prossimo novembre. Nel cast anche Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park; alla regia Nia DaCosta. Di seguito la sinossi:

Carol Danvers alias Captain Marvel si è ripresa la sua identità dal tirannico Kree e ha avuto la sua vendetta contro la Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze inaspettate, Carol si carica del fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e la nipote di Carol da cui si è separata da tempo, il capitano Monica Rambeau. Insieme questo trio improbabile deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo nei panni delle “Marvels”.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Brie Larson? Lasciate un commento!

FONTE: Harpers Bazar / Apple Podcast

