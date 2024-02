È diventato virale sui social media l’incontro tra Brie Larson e Jennifer Lopez all’edizione 2024 dei Golden Globe. Era evidente, infatti, come Captain Marvel non riuscisse a contenere l’emozione nel vedere per la prima volta la cantante/attrice.

Durante un’apparizione da Jimmy Kimmel, Larson ha spiegato perché quel momento era così importante per lei.

Mia madre mi portò al cinema a vedere Selena, e mi traumatizzò, ma allo stesso tempo pensai: “È questo che voglio fare nella mia vita.” Lei per me è in qualche modo oltre l’esistenza come essere umano. È, come dire, la mia dea.

Continua:

Qualcuno mi ha detto: “Non pensavi che questo giorno sarebbe arrivato?” E io ho risposto: “No, lei non esiste per me.” Non funziona così. Nel mio mondo, J.Lo è laggiù, e io sono dall’altra parte della TV, sempre.

Larson afferma di non ricordare nemmeno quell’incontro, ma quando Kimmel le mostra il video del momento l’attrice conclude che deve essere sembrata inquietante per via della sua irruenza mentre l’altra stava facendo tranquillamente la sua intervista.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: YouTube

Classifiche consigliate