Jennifer Lopez ha parlato con grande calore del suo incontro con Brie Larson ai Golden Globe 2024 di qualche giorno fa.

“Mi fa venire le lacrime agli occhi ripensarci, è stato molto commovente” ha detto l’attrice e cantante nel corso di un’intervista con Zane Lowe on Apple Music 1. “Perché quando sei un’artista dai il cuore e l’anima in ciò che fai“.

Sul red carpet della cerimonia di domenica scorsa, Larson si è commossa alla vita di Lopez e l’ha fermata per condividere con lei tutta la sua ammirazione.

Lopez ha poi raccontato di aver capito perfettamente l’emozione della collega:

Ricordo quando da piccola ho visto West Side Story e ho visto Rita Moreno, è stato un momento così significativo per me. Quando ho visto Brie, l’ho fissata negli occhi perché non staccava lo sguardo da me. Quando mi ha detto: “Volevo dirtelo da così tanto tempo”, mi sono rivista in quelle parole. […] Non mi sarei mai immaginata di avere un momento simile con una persona di così grande talento e di cui guardo i film. È stato bellissimo che l’abbia fatto, ha significato tanto per me, forse più di quanto sia stato per lei.