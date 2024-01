Jennifer Lopez è pronta a tornare con un nuovo singolo del suo nuovo album intitolato “Can’t Get Enough,” che debutterà proprio oggi.

L’attrice e cantante ha parlato del pezzo in un’intervista con Variety:

Credo che potrebbe sorprendere delle persone, è un po’ meta perché parla del viaggio che serve per passare dal cuore infranto all’amore. In tal senso potrei definirmi un’esperta, esperta non di matrimonio, ma di matrimoni. Ripeto, non mi piace prendermi troppo seriamente. Trovo che la vita sia un viaggio folle durante il quale cadi, devi rimetterti in piedi e mai mollare.