Brilliance: la regista di Ms. Marvel dirigerà il film, Will Smith potrebbe avere un ruolo

Dopo anni di gestazione, si torna a parlare di Brilliance, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo sci-fi di Marcus Sakey che per molti anni Will Smith ha cercato di portare sul grande schermo.

Deadline annuncia infatti che Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di due episodi di Ms. Marvel, è stata scelta dalla Paramount per sedere in cabina di regia. Si tratterebbe del debutto cinematografico della regista due volte premio Oscar per i documentari Saving Face (2012) e A Girl in the River: The Price of Forgiveness (2015).

Nel film potrebbe recitare Will Smith, che in realtà cerca da anni di far decollare il progetto (qualche anno fa lo abbandonò cedendo il testimone a Jared Leto, ma non se ne fece più nulla), anche se le fonti del giornale sostengono che nulla sia ancora certo.

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Akiva Goldsman, che se tutto andasse come previsto si ritroverebbe a collaborare ancora una volta con Smith dopo Io, Robot, Io sono leggenda e Hancock.

Brilliance è ambientato in un presente alternativo in cui l’1% dei neonati nasce con poteri speciali e per questo vengono definiti “brilliant”, visto che sono capaci di prodigi eccezionali. Un agente federale, che usa le sue abilità per diventare un cacciatore di terroristi infallibile, si mette alla ricerca di un fuorilegge che intende scatenare una guerra civile.

