Secondo quanto riportato da Bloomberg.com Netflix avrebbe messo in cantiere un documentario incentrato sulla nota e amata popstar

Erin Lee Carr (At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal), regista già specializzata in campo documentaristico, si sta occupando della regia del progetto per la piattaforma streaming.

La cantante è tornata proprio di recente agli onori della cronaca grazie a Framing Britney Spears, documentario prodotto dal New York Times andato in onda nel mese di febbraio su FX e Hulu (qui trovate la nostra recensione).

Il progetto Netflix (ancora senza data di uscita sulla piattaforma streaming) era già in sviluppo quando Framing Britney Spears ha debuttato in televisione.

Tra i documentari già curati da Erin Lee Carr ricordiamo I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter, Mommy Dead and Dearest, Thought Crimes: The Case of the Cannibal Cop e At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal.

