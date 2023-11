Il memoir di Britney Spears The Woman In Me è appena uscito e già gli studios sono in lotta per ottenerne i diritti per tramutarlo in un film, una serie o un documentario. Più probabilmente potrebbe trattarsi di una serie o una miniserie, dal momento che i lungometraggi sulle cantanti non stanno funzionando recentemente: dal flop di Whitney allo stop in pre-produzione del film su Madonna diretto dalla stessa popstar.

Nell’ultimo anno sono già usciti due documentari su Spears, incentrati sulla sua battaglia legale contro il padre e tutti a favore del movimento FreeBritney.

In attesa di vedere chi eventualmente otterrà i diritti, il memoir sta registrando incassi da capogiro. La stessa Britney Spears ha già detto infatti che potrebbe uscire con un sequel, benché ancora non ci sia nulla di stabilito.

FONTE: Deadline

