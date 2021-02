CG Entertainment ha ufficialmente lanciato una nuova campagna di crowdfunding START UP! per dare vita per la prima volta all’edizione Blu-ray limited edition di, il film di Ettore Scola del 1976 con Nino Manfredi.

Potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutte le istruzioni della raccolta fondi e le specifiche dell’edizione:

AL VIA IL CROWDFUNDING START UP!

PER PUBBLICARE

PER LA PRIMA VOLTA IN ALTA DEFINIZIONE BLU-RAY

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI

DI ETTORE SCOLA CON NINO MANFREDI

in Limited Edition

www.cgentertainment.it/startup

29° Festival di Cannes, Miglior Regia

45° ANNIVERSARIO

In occasione del 45° anniversario dalla vittoria di Ettore Scola come miglior regista al Festival di Cannes CG entertainment lancia la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in alta definizione Blu-Ray Limited Edition la graffiante commedia BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI con un indimenticabile Nino Manfredi. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di Surf Film.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI Limited Edition Blu-Ray Numerata (500 copie) sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 18 marzo IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/katbneeu

Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding START UP! sarà riportato all’interno della confezione.

L’EDIZIONE CONTERRA’:

Il film in Blu-ray da master HD

Numerazione della copia limitata: 500 PEZZI IN TOTALE

Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione

Un inedito Booklet testuale e fotografico

Packaging: Slipcase di cartone con nuovo artwork; Artwork originale per l’ Amaray interno

Questa edizione non sarà disponibile altrove.

Giacinto Mazzatella (Nino Manfredi), un vecchio orbo e ubriacone di origine pugliese, vive con la sua “famiglia” (la moglie, dieci figli ed un numero imprecisato di parenti) in una baracca costruita sulla collina accanto a San Pietro. La sua principale attività è quella di difendere dalle avide mire dei familiari il denaro che gli è stato dato per la perdita dell’occhio, spingendosi ben oltre i limiti…

www.cgentertainment.it/startup

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!