A settembre 2021 abbiamo scoperto che dopo dodici anni da quando la Disney annunciò di essere al lavoro su un remake di Navigator, la regista scelta dopo un susseguirsi di nomi nel corso del tempo (si parlò di Colin Trevorrow e Derek Connolly) era Bryce Dallas Howard.

In occasione di un’intervista con il Los Angeles Times per la promozione di Jurassic World: Il dominio, l’attrice ha aggiornato brevemente sul progetto spiegando che è ancora presto per parlare di lavorazione:

Per me è molto, molto importante [dirigere un film dopo alcuni episodi di serie] perché c’è altro da imparare. Dirigerò Navigator, ma non c’è ancora una sceneggiatura.

Il film verrà prodotto da Walt Disney Studios ed è pensato per la piattaforma streaming Disney+: alla produzione vi saranno John Swartz, partner produttivo di Bryce Dallas Howard alla Nine Muses, e Justin Springer. Non è ancora noto chi sta scrivendo il remake.

Uscito nel 1986, Navigator (Flight of the Navigator) venne diretto da Randal Kleiser e viene ritenuto un vero e proprio classico della cinematografia del decennio.