Dopo averlo rivisto sul grande schermo in Space Jam: New Legends, pare che Bugs Bunny si stia preparando per tornare al cinema in un film tutto suo.

Con un post poi rimosso dal suo sito ufficiale lo sceneggiatore Robert Rugan ha svelato di essere stato ingaggiato dalla Warner Bros. per scrivere un lungometraggio ibrido animato e live-action incentrato proprio sul più noto coniglio dei Looney Tunes.

Tra i progetti curati da Robert Rugan troviamo titoli come Alice’s Misadventures in Wonderland e il corto animato Danny and the Wild Bunch.

