A meno di 24 ore dalla sua pubblicazione, Burn it Down di Maureen Ryan è già in cinema alla classifica dei best-seller.

Il libro, intitolato Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood, getta luce sulle pratiche di sfruttamento delle compagnie e dei dirigenti di Hollywood, rivelando situazioni allarmanti legate a serie come Lost, Curb Your Enthusiasm e anche il Saturday Night Live.

Edito da Mariner Books, il volume è stato scritto dalla giornalista di Vanity Fair e The Hollywood Reporter Maureen Ryan, che ha trascorso più di due anni a intervistare attori, sceneggiatori, produttori e dirigenti per offrire uno sguardo dietro le quinte alle molestie, ai pregiudizi e alle tattiche intimidatorie che sono prassi in molti ambienti.

Tra le celebrità intervistate Evan Rachel Wood, Harold Perrineau, Damon Lindelof e Orlando Jones, mentre alcune fonti – che hanno preferito restare anonime – hanno aiutato la scrittrice a scoprire alcuni altarini su ambienti come la Lucasfilm e serie come The Goldebergs e Sleepy Hollow.

Nel libro Ryan smonta, uno per uno, i miti sull’industria dell’intrattenimento di cui Hollywood tanto si vanta, che hanno permesso la proliferazione di abusi e l’assenza di senso di responsabilità.

Fonte

Classifiche consigliate