Bussano alla porta, M. Night Shyamalan parla del film: “Mi piace piegare i generi in modi nuovi”

Arriverà nelle sale il prossimo febbraio Bussano alla porta (GUARDA IL TRAILER), nuovo atteso lavoro di M. Night Shyamalan (Split, Old). Il film ha come protagonista una ragazza e i suoi genitori che, mentre si trovano in vacanza in una remota baita, vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che gli chiedono di fare una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse. Di più per ora non ci è dato sapere ma, in attesa dell’uscita, il regista ha rilasciato un’intervista per l’ultimo numero di Total Film, in cui ha fornito un’anticipazione sull’atmosfera che troveremo. Ecco le sue parole:

Mi attirano le cose che prendono i generi e li piegano in modi nuovi, o che cambiano i generi rispetto a quello che si pensava di guardare. Il colpo di scena strutturale fa parte del divertimento. E mentre faccio il morphing dei generi, devo passare a generi a più ad alto numero di ottani. Se si abbassa la cadenza, anche se lo si fa molto bene, si ha una certa riduzione della posta in gioco che il pubblico percepisce.

Nel cast del film troviamo Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e e Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter). La sceneggiatura è di M. Night Shyamalan e Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay. Il film è diretto da M. Night Shyamalan e prodotto da M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) e Ashwin Rajan (Servant, Glass). I produttori esecutivi sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.

